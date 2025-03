BLABLABLA, ou le triple concentré de groove de Blasé

Le musicien/beatmaker/producteur/chanteur Blasé (pseudonyme de Romain Hainaut) semble concevoir BLABLABLA (14/03/2025), son premier album solo comme une sorte d'autobiographie musicale retraçant les claques qu'il s'est pris en tant qu'auditeur et artiste. Les quinze titres du disque ressemblent ainsi à un concentré de toutes les sonorités provoquant les "jazz faces" qui ont parcouru le visage de Blasé au cours de sa vie. Au final, la somme de ces grimaces de plaisir donne un visage inexpressif, calme et en pleine communion avec la musique. C'est justement celui qu'aborde aujourd'hui Blasé sur BLABLABLA.

On retrouve plusieurs collaborations. Evidemment Jwles est présent, et même deux fois, en solo sur Jacques et en duo avec Valee sur Not Now. On aura également droit à un featuring avec le regretté Cola Boyy sur le morceau I Need It (from You), ainsi qu'un titre avec Anna Majidson, Faces, rappellant leurs premiers pas dans la musique sous le nom de leur duo "Haute". Le featuring plus mystérieux Free avec le chanteur français Eshu 7 est également sur l'album.

