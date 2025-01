Aujourd’hui nous allons parler de la fougueuse Rosali et de son tout dernier projet « Bite Down », sorti le 22 mars 2024 sur le label Merge Records

Rosali Middleman est une autrice, compositrice, guitariste et interprète basée en Caroline du Nord. Elle a rencontré David Nance, guitariste du groupe Nebraska, lors d’une de ses tournées en Amérique. Parce que oui, Rosali n’est pas une inconnue de la scène. Elle joue et chante depuis plusieurs années et a déjà sorti 3 albums par le passé.

Les textes de Rosali sont à la fois personnels et universels. Elle cicatrise ses maux les plus profonds pour aller de l’avant et espérer un futur brillant. Sur des sonorités d’indie-folk et d’alt-country, Rosali nous offre un voyage vecteur d’émotions multiples.

Bite Down, son tout dernier projet, n’échappe pas à la règle. Dans cette quête introspective, Rosali arpente les textures les plus éculées du rock’n’roll tout en contrebalançant avec des allures de folk et de country.

