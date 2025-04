Avec Bird, le quintette londonien Lunch Money Life affirme un nouveau son et annonce une année 2025 bien chargée !

Après deux ans d'absence, Lunch Money Life signe son retour avec un album de 18 titres aux sonorités électroniques et planantes. Avec Bird, fini le free jazz et le rock progressif et place à l'ambiant façon PC Music, au renouveau du downtempo et à l'affirmation du chant autotuné.

Bird est intégralement autoproduit et n'est que le premier volet d'un quadriptyque solaire qui rythmera l'année 2025 à raison d'un album à chaque solstice et équinoxe. Cette idée a pour but de renouer avec un rythme naturel et de mettre à distance les calendriers de sortie habituels qui ne répondent qu'à des injonctions et des stratégies commerciales capitalistes. Dans tous les cas, ce qui est chouette, c'est qu'on les retrouve fin juin pour le deuxième opus !

Retrouvez leur album sur les plateformes :

Bandcamp

Youtube

Spotify

Deezer