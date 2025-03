B.I.C.H.E (Une Brève Interrogation sur les Cycles Humains), le nouvel album du quintet de pop français Biche

Ils sont cinq, Alexis Fugain, fondateur et chanteur du groupe est accompagné de musiciens Alexis Croisé, Brice Lenoble, Florian Adrien, Thomas Subirain. Biche se forme progressivement à partir de 2012, et sort un premier single « La nébuleuse de Sienne » en 2016.

Ce nouvel album, B.I.C.H.E, acronyme à lire comme : Une Brève Interrogation sur les Cycles Humains est sorti le 7 février 2025 sur Ca Va Sound. Les sons sont à la fois simples et sophistiqués, les mélodies fluides et syncopées. Le titre « Le Code », rapide et synthétique, parle avec ironie de nos rapports aux algorithmes et à l’information numérique. On écoute ça dans SONAR.

