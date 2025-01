Poppy Fusée, ancienne membre du duo "Part-time Friends" se lance en solo et nous offre son nouvel opus "Better Place"!

Pauline Lopez de son vrai nom, est une artiste pétillante au parcours atypique.

A tout juste 21 ans Pauline veut écrire des chansons et se met à l'ouvrage à partir de deux accords à la guitare. Puis elle rencontr Florent avec qui elle crée le groupe « Part-Time Friends ».

10 années plus tard, Pauline ressent le besoin de montrer une autre facette d’elle : plus personnelle, plus intime. En fouillant dans ses mails elle y retrouve une composition, « Pesanteur », écrite il y a des années avec son ami Clément Doumic.

Pour elle, il était impossible que ce prototype si doux et plein d’espoir reste cachée dans l’ombre. Pauline décide alors de se lancer et crée « Poppy Fusée », un nouveau nom pour une expérience solo.

Dans ce nouveau projet, Poppy Fusée nous emmène découvrir sa lumineuse galaxie. Elle nous propose un petit tour en fusée vers ses sentiments les plus profonds, et c’est avec une simplicité réconfortante que nous la suivons entre chaque morceau.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/3k7JvsR60tqWc4VLR4ugTZ?si=ppBjnI6DRiurNmbHSfxt_w