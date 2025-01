(Re)trouver la mer tchèque



Le groupe tchèque Bert and Friends présente son premier album, České moře. Le disque a huit titres, est pop-psychédélique et l'ambiance solaire, éthérée, parfois un peu mélancolique.

L'album est un endroit idéal, balnéaire, que le groupe invite à rejoindre. České moře ça veut littéralement dire "mer tchèque". L'intention est de trouver la mer en Tchéquie, pays sans littoral, par le recours à l'imagination.

Le premier morceau, "České moře", est un souvenir d'été à Orlik, un village le long de la Vltava. C'est là-bas que Bert, chanteur du groupe, trouve le ciel bleu, la surface étincelante du fleuve et tourne le clip. Le bruit des mouettes, les rires d'enfants, la piña colada et les bâteaux s'ajoutent au décor et créent un tableau parfait. On en parle et découvre le morceau dans SONAR.

Vous pouvez trouver l'album sur toutes les plateformes :

Youtube

Bandcamp

Spotify

Deezer