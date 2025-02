Benjamin Booker signe son grand retour sur la scène rock alternative avec son nouvel album : LOWER

Plus de sept ans s'étaient écoulés depuis le dernier album de Benjamin Booker, Witness, paru en 2017. Pour son retour, Benjamin a sû aller chercher le talentueux Kenny Segal pour produire l'album. Le résultat est un audacieux mélange entre rock noise, trip-hop et garage qui fonctionne pourtant très bien grâce à la maîtrise pointilleuse de ces deux musiciens. Avec cet album, Booker nous plonge au plus profond de ses sentiments, au coeur desquels on découvre un artiste sombre et torturé.

