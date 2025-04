Ben L'oncle Soul revient avec Sad Generation, un nouvel album tout droit sorti des années 60.

Ben L'oncle Soul, qui avait fait danser toute la France en 2010 avec son premier album éponyme, revient avec un nouvel album le 21 mars dernier intitulé Sad Generation.

Et même 15 ans après, l'icône de la soul française ne cesse de nous surprendre et nous fait toujours autant bouger la tête au rythme de ses titres.

Sad Generation, c'est près de 37 minutes de soul et de blues teintés de quelques sonorités reggae, doo-wop et gospel. L'album parfait pour déconnecter et voyager dans le temps.

Vous pouvez retrouver Sad Generation sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Youtube