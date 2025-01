Le dernier projet de Nneka est disponible partout! Voici "Back and Forth", un EP fort en sensations sorti en octobre 2023

Nneka est une chanteuse au grain de voix unique. Elle manie les sons avec prouesse et elle ne nous laisse pas indifférent. Son dernier projet en est la preuve. « Back and Forth » mélange avec perfection reggae, hip hop, soul et afrobeat.

Dans un genre presque spirituel, Nneka fait un travail d’introspection et raconte des histoires personnelles. Toujours avec force et confiance, elle aborde des sujets sensibles et y dépose des énergies positives.

Et en parlant de force et courage, Nneka se transforme en productrice pour ce projet et réalise son album auto-production.

Retrouvez ici le lien d'écoute: https://open.spotify.com/intl-fr/track/2FHwMFYnudBnMnMiVxaxZo?si=af02b8fe16fa4ec9