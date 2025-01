Aujourd’hui nous allons parler d’un artiste qui n’a pas peur de parler d’amour à sa manière. Solal Roubine a sorti son EP « Au revoir l’amour » le 25 avril dernier sur le label PIAS et on l’adore déjà.

Solal Roubine est un auteur compositeur et interprète originaire d’Issy les bains. Il grandit avec la musique grâce à sa famille de musiciens. Pendant son adolescence, comme beaucoup de personnes, il oscille entre groupes punks et influences rock.

Puis, il décide de monter un projet solo à son image : plus pop et plus libre.

Sa musique est un beau mélange entre indie pop, chanson française et pop orchestrale. Il nous emporte dans un univers intime, et il n’hésite pas à parler sans mâcher ses mots, ce qui fait le charme de notre artiste.

« Au revoir l’amour » est un EP sorti le 25 avril 2024 sur le label PIAS.

A travers les 7 morceaux du projet, Solal explore le sentiment amoureux avec une véritable sensibilité. Les chansons sont nées d’une séparation après 10 ans de relation. On y retrouve donc des morceaux comme « Toi et Moi » que nous venons d’écouter, dans lequel il pleure son amour qui fout le camp. Ou encore « Game Boy », en featuring avec Minette, qui évoque son désir de fuir une relation toxique.

Retrouvez ici le lien d'écoute :https://open.spotify.com/intl-fr/album/2H8EW5ejEPA9DjefLi8xhP?si=WSVeKTMRRKO6gA80MQtW0Q