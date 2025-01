"boom boom duplicata", le nouvel album du duo "emoteenpop" attention le tapis prend feu

Le troisième album "boom boom duplicata" du duo attention le tapis prend feu est sorti le 6 décembre 2024 chez Illogique Musique.

« boom boom duplicata » offre une dimension plus flottante, mélancolique que les projets précédents du groupe. C’est aussi un disque plus rock, aux inspirations shoegaze, où la guitare et l’ampli ont une place importante. On y trouve ainsi des sons saturés, la voix planante de Carla Descazal dans des fonds sonores cotonneux et synthétiques. Les textes s'ils semblent légers et naïfs parlent de sujets plus profonds. "t'es mon ami.e" par exemple, met en avant les pouvoirs de l'amitié dans des moments douloureux.

Vous pouvez retrouver l'album sur les plateformes :

