​Asfar Shamsi dévoile son nouvel EP "Le Dilemme du Hérisson" : Un EP qui explore les émotions humaines.

Aujourd'hui, on parle du nouveau projet de la chanteuse et rappeuse Asfar Shamsi. Un EP très introspectif où l'artiste se confie à nous sur ses peurs, la multitude d'émotions qui traverse le corps humain et l'importance de les accepter.

Un opus très éclectique musicalement, on retrouve plusieurs morceaux de rap, mais aussi beaucoup de morceaux aux influences électro-pop, le tout mêlé à une touche de chanson française.

On vous invite à aller découvrir ce superbe EP composé de neuf titres sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Youtube

Soundcloud