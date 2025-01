Aujourd’hui nous allons parler du nouvel album « another year » de Brother Bird; un projet tout en douceur sorti le 8 mars 2024 sur le label Easy Does It Records.

Caroline Swon de son vrai nom est une autrice, compositrice et interprète basée à Nashville.

La musique de notre artiste est lumineuse, intime, presque onirique.

Lorsqu’elle écrit, elle se livre de manière brute et authentique. Sa voix remarquable nous berce à travers les morceaux et s’immisce doucement entre le piano et la guitare.

Dans « another year », les sonorités indie-pop se mélangent à la folk romantique. Les mélodies aériennes nous emmènent dans un voyage attendrissant et sa voix si sensible nous touche dès les premières notes. Il s’agit d’un album très cohérent qui se présente comme un journal intime.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/1rqYXJZOIhp5iqK2dhLtUo?si=nNbCN1sNSwmeB9ixrcGa8g