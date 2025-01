wasting shit et err walou sont de retour avec le sixième album d'Angsty Camboyz Revenge : TH6NKS

Aujourd'hui dans SONAR, on découvre l'histoire de deux jeunes rappeurs qui on décidé de prendre leur revanche sur la vie grâce à la musique. C'est un projet parfaitement fidèle au duo qui est sorti ce 29 décembre. On y retrouve leur plume habituelle sur des instrumentales signées wasting shit. Cepandant, fait assez rare pour qu'il mérite d'être mentionné, Clara Kimera (Agar-Agar) est invitée à chanter sur le titre TT CQUE JVEUX. La dernière - et unique autre - collaboration du duo datant de 2021, sur l'album WORLDTOUR, avec tommy moisi.

C'est un album émancipateur, qui marque une étape de franchie dans l'affranchissement du duo. Il s'inscrit dans la continuité des derniers projets d'err walou et de wasting shit, où on commençait à les voir prendre de la distance avec un Paris et un quotidien parfois morose.

