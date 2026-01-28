Sonar "Ancestros Futuros Vol III" Cochemea

Sonar "Ancestros Futuros Vol III" CochemeaPublié le 28/01/2026
Cochemea nous dévoile son nouvel album "Ancestros Futuros Vol III"
«Cochemea» de son vrai nom « Cochemea Gastelum» est un saxophoniste et flûtiste d’ origine Mexicaine né en 1972, cependant il a été élevé et à grandi à San Diego en Californie.
Inspiré par le saxophoniste «Eddie Harris», par l'ethio jazz de «Mulatu Astatqe» ou encore l'afrobeat de «Fela Kuti», il va débuter sa carrière et faire ses armes en participant aux tournées du groupe de jazz-funk «Robert Walter’s Congress».
Avec les «Dap-Kings» il aura le bonheur de s’illustrer aux côtés d’artistes comme «Sharon Jones», «Amy Winehouse», « Mark Ronson», «Quincy Jones», «The Roots», «David Byrne ou encore «Public Enemy».
Mais après avoir été longtemps au service des autres, en 2019 le multi-instrumentiste décide de renouer avec ses origines : fin Septembre 2025 il nous dévoile «Ancestros Futuros Vol III».
Un nouveau disque dans lequel il laisse s'exprimer toute sa créativité dans un jazz spirituel aux pouvoirs unificateurs et guérisseurs, en se connectant à ses racines «Yaquis»; une tribu Apache du Mexique, ancêtres de son arrière-grand-mère.
