Le nouveau projet de la rappeuse franco-chilienne Ana Tijoux est enfin sorti, et c’est une pépite !

Aujourd'hui, on part direction l’Amérique Latine et plus particulièrement le Chili avec la chanteuse Ana Tijoux. Elle vient de sortir un nouvel album “Vida” et on en parle ensemble maintenant.

Ce projet est sorti le 18 janvier dernier sur le label colombien Victoria. Elle revient 10 ans après son dernier projet et nous offre un album de 15 titres dont 6 featuring avec des artistes comme Omar, Talib Kweli ou Pablo Chill-E.

Avec son producteur, le multi-instrumentiste chillien Andrès Celis, Ana Tijoux crée un hip-hop pleins d’influences latino-américaines profondément originale.

Et on ne retrouve pas uniquement du rap. Parfois, elle chante juste accompagnée d’un piano en écho ou de sons de nature.

C’est très éclectique !

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/1bBox3a6smu3GUT5ldNDST?si=lJyKt0fGQluVJOe_v4y9vQ