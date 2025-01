Moins cher et plus écolo qu'un long courrier vers les Antilles, le nouvel EP d'Amami est un rayon de soleil en ce mois de décembre !

Le trio Amami, signé ches Les Disques Bongo Joe (Genève), label qu'on suit de très près, vient de sortir un double EP : Islands / Islands Dub Sessions. C'est un petit EP de quatre titres, magnifié par quatre versions dub signées - tenez-vous bien - Vibronics, Dubokaj et Mad Professor.

Il s'ouvre sur le super morceau "Hurricane", une véritable tempête de soleil et de good vibes reggeaton digital. On découvre ce morceau dans SONAR, ainsi que la version dub "Wrong Way Dub" mixée par Vibronics.

Vous pouvez retrouver l'EP sur les plateformes :

Youtube

Bandcamp

Spotify