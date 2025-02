ALT BLK ERA : Nyrobi et Chaya brisent les frontières musicales avec leur nouvel album Rave Immortal

Le 24 janvier dernier, les deux sœurs sortaient leur nouvel et premier album intitulé Rave Immortal, un album aux airs alt-metal, dubstep et rock teenager qui ne fait que confirmer leur talent.

Avec Rave Immortal, le groupe s'impose et dévoile une vraie identité musicale. À travers cet opus, les deux sœurs ne cessent de nous démontrer à quel point elles maîtrisent tous les genres musicaux qu'elles ont décidé d'explorer dans l'album.

Que vous soyez plus concert de metal ou rave party, cet album est fait pour vous et on vous conseille vivement d'aller le découvrir !!

Vous pouvez retrouver Rave Immortal sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Soundcloud

Bandcamp