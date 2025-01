Le nouvel album d'Alpha Steppa: "Collision of an Ancient Mind and a Modern World" est une occasion de plonger dans le dub et son histoire

Alpha Steppa n'est pas n'importe qui, c'est est le fils et le neuveu des deux membres du groupe de dub anglais Alpha and Omega, et il est producteur de musique mais aussi patron de son label Steppas Records. Il a sorti un nouvel album le 4 octobre, et c'est même un double LP, qui contient une version dub de chaque titre. Double plaisir !

Du dub digital style "Stepper" mais pas que !

Effectivement, le titre de l'album n'est pas trompeur. On retrouve bien du dub "stepper" (ou "steppa") sur la plupart des titres, avec un coup de grosse caisse sur chaque temps, mais il y a aussi des pistes plus roots, comme Chain Breaker II, avec The Ligerians et Awa Fall au chant. Plus qu'à aller écouter l'album pour découvrir tout ça.

Lien d'écoute de l'album