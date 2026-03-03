Sonar "To Whom This May concern" Jill Scott

Sonar "To Whom This May concern" Jill ScottPublié le 03/03/2026
Jill scott nous dévoile son nouvel album "To Whom This May concern"
«Jill Scott» c’est une chanteuse, compositrice, auteure, poète et actrice qui est née en 72’ à Philadelphie aux Etats-Unis.
Son univers musical est encré d'un rythme soul, soufflé par une brise de jazz et d'une âme R&B particulière. C’est un monde qui, enraciné en elle depuis son enfance, va se dévoiler au fils du temps et des rencontres.
C’est après son premier album «Who is Jill Scott?» qu’elle va se révéler au début des années 2000 comme une artiste phare de la scène de Philadelphie.
Aux côtés d’«Erykah Badu» et de «D’Angelo», «Jill Scott» faisait partie d’une nouvelle vague de soul revigorante, qui s’incarnais dans regain de conscience politique ainsi que dans un nouveau son mêlant rap, R’n’B et jazz.
Elle était aussi, à l’époque très proche du collectif «Soulquarians» et plus particulièrement du groupe «The Roots», c’est d’ailleurs à elle qu’on doit l’écriture du refrain du mythique «You got me».
Apres dix ans d’absence, la diva du neo-soul nous a dévoilé ce 13 février 2026 «To Whom This May Concern», un nouvel album produit principalement par «Dj Premier» et «Adam blackstone».
C’ est un disque jubilatoire de très grande qualité qui est sorti sur les labels «Blues babe Records» et «Human Re Source». Il revisite tout le spectre de la musique afro-américaine passée comme contemporaine, le tout avec des invités de marque de différentes générations...
Youtube Deezer