Sonar "Ti Love" David Walters

Sonar "Ti Love" David WaltersPublié le 11/02/2026
David Walters nous dévoile son nouvel album "Ti Love"
David Walters est né en 1987 à Paris d’une mère martiniquaise et d’un père de Saint-Kitts-et-Nevis.
Après avoir consacré toute son enfance et son adolescence à la pratique de l’athlétisme, c’est vers ses 20 ans, sur le tard, qu’il commence à s’intéresser et à jouer de la musique. Au début en tant que DJ.
En 2006 il sort «Awa», sont tout premier album qui pour lui est un consécration. Il continueras ensuite d’ imposer son groove solaire au fil d’albums comme «Soleil Kréyol» sorti en 2020, «Nocturne» en 2021 ou encore «Soul Tropical» en 2023.
Après plus de vingt ans de parcours musical ou il à pu fait les premières parties de Lenny Kravitz, Jamiroquai ou encore David Bowie, c’est en cette fin janvier 2026 que le globe-trotteur créole revient avec un nouvel album intime : «Ti Love».
Ce projet est le fruit de trois années de gestation, de retours incessants à soi, d’échanges artistiques et de collaborations internationales comme Keziah Jones, Fatoumata Diawara ou encore Blundetto.
