Sonar "Flare" Plantoid

Sonar "Flare" PlantoidPublié le 27/02/2026
Plantoid nous dévoile son nouvel album "Flare"
Plantoid c'est un groupe Anglais, plus précisément de Brighton né de l'union des musiciens "Chloe Coyne" et "Tom Coyne". C'est un peu plus tard, rejoints par le batteur "Louis Bradshaw" et le bassiste "Bernardo Larisch" qu'ils vont réellement commencer à construire leur identité en ayant l'idée de fusionner un Jazz psychédélique et un Rock progressif.
Deux ans après la sortie de leur premier album "Terrapath" en 2024, c'est ce 30 janvier 2026 qu'ils nous dévoilent un nouvel opus : "Flare".
Dans ce disque ils affinent leur style sans perdre de leur folie. Les musiciens sont moins dans la démonstration technique, ils sont d'avantage dans un exploration, un expérimentation de vastes univers qu'on pourrait presque décrire d'explosions sonores...
