Papooz nous dévoile leur nouvel album "Papooz and Friends"
«Papooz» c’est l’histoire de la rencontre entre «Ulysse Cottin» et «Armand Penicaut» dans une file d’attente d’un concert de «Patti Smith» il y a environ 15 ans.
Les deux multi-instrumentistes Parisiens bercés depuis leur enfance par les «Beatles», «les Beach Boys», «le Velvet underground», ou encore «Joao Gilberto» se lient très rapidement d’amitié. Et c’est tout naturellement que dès 2012 ils commencent à jouer de la musique ensemble.
«Papooz and Friends», leur nouvel album est sorti il y a à peine deux semaines sur le label indé parisien «Half Awake Records».
Ce nouveau disque sorti par surprise est tissé d’amitiés et de collaborations, le duo a invité leurs copains des quatre coins du monde à ajouter leur petite touche personnelle dans ce dans ce nouveau projet.
L’album c’ est un réel carnet de voyage humain et musical, qui capture l’instant fragile où des sensibilités différentes s’accordent pour faire naître une œuvre commune.
C’est donc sans contrainte de genres que «Ulysse» et «Armand» nous plongent dans les 70’s avec leur pop, sucrée, groovy à la fois kitsch et vintage...
