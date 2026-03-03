Sonar "Onda Bilboa" Whodamanny

Sonar "Onda Bilboa" WhodamannyPublié le 03/03/2026
Whodamanny nous dévoile son nouvel album "Onda Bilboa"
Il y a un peu plus de 10 ans , avec ses compères «Rio Padice» et «Enrico Milord Fierro» ils forment le groupe «The Mystic Jungle Tribe», un trio féru de synthétiseurs qui a donné naissance à ce qu’on surnomme désormais le «son de Naples», une sorte d’Italo disco des temps modernes, nourrie d’électro-funk analogique autant que d’exotica tout droit sortie des 80’s.
C’est une identité sonore bien particulière que le trio a voulu cristalliser en créant un label «Periodica Records»; label sur lequel on va donc retrouver la plupart de leurs créations mais aussi une multitude de projet d’artistes Italiens de la scène underground.
En solo, «Whodammany» compose une fusion assez particulière de house, de mélodies cosmiques et de jazz-funk.
Après avoir sorti déjà 5 Ep et 3 albums, ce 16 janvier 2026 il nous a dévoilé un nouveau disque : «Onda Bilboa».
Cet album, enregistré dans son studio à Bilbao est une sorte d'album compilation, rassemblant les résultats de l'exploration continue de «Rafaelle Arcella» ces dernières années...
