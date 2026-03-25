Sonar "Me And My Shadow" Dirty Sound Magnet

Le groupe Dirtry Sound Maget nous dévoile leur nouvel album "Me And My Shadow"
«Dirty Sound Magnet», c’ est un groupe originaire du Canton de Fribourg en Suisse qui depuis déjà plusieurs années s’est imposé sur la scène internationale grâce à leur mélange de Rock psychédélique, de Blues et de Rock progressif.
Ils vont sortir leur premier album en trio en 2017, puis s’en suivra quatre autres respectivement en 2019, 2020, 2022, 2023. Ces albums vont carrément les propulser, ils vont leur permettre de faire des concerts aux quatre coins du monde et de se construire une «Fanbase» solide.
C’est en cette fin janvier 2026, précisément le 30, que «Dirty sound magnet» est revenu en force avec «Me and my Shadow», un nouvel album surprise sorti sur leur propre label «Transgenic Records»...