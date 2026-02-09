Sonar "Människobarn" Dina Ögon

Sonar "Människobarn" Dina ÖgonPublié le 09/02/2026
Dina Ögon nous dévoile son nouvel album "Människobarn"
«Dina Ögon» c’est un groupe qui à été fondé en 2020 à «Stockhom» par la chanteuse et guitariste «Anna Ahnlund», le multi-instrumentiste «Daniel Ögren», le bassiste «Love Örsan» et le batteur «Christopher Cantillo».
Ce 6 février, les suédois viennent de sortir leur tout nouvel album : "Människobarn"
Ce nouveau disque de 13 titres, toujours à la croisée d’une pop-groovy, soul, folk, indie, explore en profondeur les émotions et les relations humaines. C’est un vrai équilibre entre euphorie légère et mélancolie douce, un mélange entre maturité et humour qui caractérise bien leur travail.
