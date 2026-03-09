Sonar "Hungry Animal" Luke Temple

Sonar "Hungry Animal" Luke TemplePublié le 09/03/2026
Luke Temple nous dévoile son nouvel album "Hungry Animal"
Temple est né au début des années 80 aux Etats-Unis, plus précisément à Salem, une petite ville située dans l'état du Massachusetts.
Après avoir passé du temps dans le nord de la Californie, il a étudié la peinture au Musée des beaux arts de Boston. Ayant vraiment du mal à gagner sa vie en tant qu'artiste peintre, Temple à décidé de s’essayer à l'écriture et l'enregistrement de chansons.
Après avoir enregistré lui-même sur son enregistreur quatre pistes un petit EP de quatre morceau, Temple a signé avec le label de Seattle «Mill pond Records». Il fera ses armes chez eux en enregistrant ses deux premiers albums respectivement en 2005 et 2007.
Ce 13 Février 2026, «Luke Temple» est de retour avec «Hungry animals», un nouvel opus de 11 titres, sorti sur le label indé Texan fondé à la fin des 90’: «Western Vinyl». Sur ce nouveau disque qu’il a entièrement produit et mixé lui même, il s’est fait accompagné, pour la section rythmique, du duo «The Cascading moms»...