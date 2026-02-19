Sonar "Cook" LettucePublié le 19/02/2026
Lettuce nous dévoile son nouvel album "Cook"
Depuis leurs débuts en 1992 à Boston, au sein du prestigieux «Berklee College of Music», «Lettuce» s’est imposé comme une référence du funk moderne.
Le groupe est né d’un collectif de six musiciens unis par leurs influences partagées pour «Herbie Hancock», «Earth wind and Fire » ou encore , «Tower of Power».
Ils ont bâti leur réputation au fur-et-à-mesure à force de jams spontanés et d’une énergie virale relayée notamment par leur premier album sorti en 2002: «Outta Here».
Le sextet sortira ensuite 7 albums entre 2008 et 2022, albums qui vont complétement les propulser à l’international, leur valoir un grammy award et les élever au titre de référence absolue du Jazz-Funk contemporain.
C’est après trois années de silence radio, que le 3 décembre dernier «Lettuce» a signé son retour avec «Cook», un nouvel album chaud et généreux, publié sur leur propre label: «Lettuce Records».
Plus qu’un simple disque, «Cook» se présente comme une véritable expérience sensorielle, où la musique se partage comme un repas convivial...
