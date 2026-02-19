Sonar "Selenites, Selenites!" Jimi TenorPublié le 19/02/2026
Jimi Tenor nous dévoile son nouvel album "Selenites, Selenites!"
«Jimi Tenor» de son vrai nom «Lassi Lehto» est né en 1965 à «Lahti» dans dans le sud de la Finlande. Très jeune il se trouve une passion pour la musique et commence à étudier le piano, la flûte et le saxophone.
A 23 ans il sort son tout premier album avec le groupe qu’il avait à l’époque, mais c’est vraiment en 94’ qu’il commence à sortir des disques qu’il compose tout seul sous le nom de «Jimi Tenor»...
