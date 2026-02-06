Sonnar "Essam" ImarhanPublié le 06/02/2026
Imarhan nous dévoile son nouvel album "Essam"
Imarhan, c’est un groupe de 5 musiciens basés à Tamanrasset en Algérie qui depuis près de 20 ans marchent dans les pas de Tinariwen sans jamais s’ensabler.
Depuis leurs débuts en 2006, Imarhan a renouvelé la musique touarègue en capturant toute la diversité, la beauté et les difficultés de la vie touarègue avec son blues Assouf contemporain.
Leur musique mêle paroles poétiques et militantes aux rythmes ancestraux Touaregs, au funk, au rock et aux rythmes panafricains.
En cette mi-janvier 2026, Imarhan nous fait le cadeau d’un nouvel opus : Essam (“éclair”).
Avec Essam les algériens franchissent un nouveau cap, en parti grâce aux deux producteurs français de synth-pop qu’ils ont invités à collaborer avec eux Maxime Kosinetz et Emile Papandreou.
On se retrouve donc avec un disque super original ou leurs syncopes hypnotiques sont habillés de textures électroniques...
