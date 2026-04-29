Sonar "Blue Gum Way" Gum

L'artiste Gum nous dévoile son nouveau projet "Blue Gum Way"
«Gum» de son vrai nom «Jay Watson» est un multi-instrumentiste Australien né en 1990. Il est surtout connu pour faire parti des groupes «Tame Impala» et «Pound», mais il s’avère qu’il a aussi un projet solo qui s’appelle «Gum».
En 2014 il sort «Delorean Highway», son tout premier album sous ce pseudonyme «Gum». Il sortiras ensuite 6 albums entre 2015 et 2024.
C’est en ce début Mars 2026, plus précisément le 6 que «Gum» nous a dévoilé «Blue Gum Way», un tout nouvel album de 9 titres sorti sur sur le label indé «p(doom) records».
Ce label est aussi Australien et à été crée par les membres du célèbre groupe «King Gizzard and The Lizard Wizard»...