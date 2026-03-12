Sonar "Evy Danse" Sonny Troupé

Sonny Troupé nous dévoile son nouvel album "Evy Danse"
Né en 1978 en Guadeloupe, «Sonny Troupé», fils du légendaire saxophoniste « Georges Troupé», baigne naturellement dans la musique dès son plus jeune âge.
En 1996, il fait le choix de partir en métropole, à Toulouse pour étudier la musique et la psychologie . Il intègre l’université du Mirail, le Conservatoire National de Toulouse et l’École de batterie Agostini, où il obtiendra le prix supérieur avec option « Harmonie jazz » au piano.
En plus de ces études son expérience musicale a été enrichie grâce à son implication dans pleins formations : que ce soit des orchestres symphonique, des groupes de standards de jazz, de fusion, métal, soul, funk ou encore de reggae.
Ce 30 Janvier 2026, le "Sonny Troupé quartet" est de retour avec un nouveau disque: «Evy Danse». Ce nouvel album sorti sur le label de «Contre-Courant Prod» ne clôt pas seulement un triptyque, mais une réelle quête, entamée en 2013...