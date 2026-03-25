Sonar "Dolce Vita" Louis Matute

Louis Matute nous dévoile son nouvel album "Dolce Vita"
«Louis Matute» est un guitariste et compositeur de Jazz né en 93’, en Suisse, d’une mère Allemande et d’un père Hondurien.
En 2018, avec le quatuor dont il fait partie, il sort son premier album, «Telepathy», il s’en suivra un deuxième en 2020 « How Great This World Can Be». En 2022, le groupe s’élargi à un septuor, et c’est comme ça que naît le troisième album «Our Folklore», puis le quatrième album, en 2024: «Small Variations from the Previous Day».
En ce début janvier 2026 «Louis Matute» a fait son grand retour avec «Dolce Vita», un nouveau disque de 10 titres sorti sur le label indé Parisien «Naïve Records». Entre héritage hondurien et influences brésiliennes, ce disque mêle parfaitement jazz, groove, rock caribéen et textures vintage, le tout dans une œuvre poétique et profondément engagée...