Sonar "Criolo Amaro e Dino" Criolo

Sonar "Criolo Amaro e Dino" CrioloPublié le 25/03/2026
Criolo nous dévoile son nouvel album "Criolo Amaro e Dino"
«Criolo», de son vrai nom «Kleber Cavalcante Gomes», est né le 5 septembre 1975 à São Paulo. C’est une, si ce n’est LA figure du hip-hop underground Brésilien depuis déjà un peu plus de vingt ans. Au cours de toutes ces années il n’a cessé de déverser un mélange de rap et de chanson au service d’une critique sociale, subtile mais percutante sur la situation Brésilienne et Internationale.
Ce 15 Janvier 2026 «Criolo» reviens plus fort que jamais avec «Criolo Amaro e Dino», un nouvel album de 12 titres sorti sur son propre label «Criolo productions ».
Ce disque est né de la rencontre entre trois artistes aux trajectoires solides, à la large reconnaissance et, surtout, à une réelle disposition à l'écoute et au risque...
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