Uncovered, un album aux titres divers et envoûtants.

Le 29 novembre 2024, le groupe Al-Qasar sortait leur nouvel album intitulé Uncovered sur le label We Want Sound.

Le groupe créé en 2017 par le franco-américain Thomas Attar Bellier sort son troisième album. Un album envoûtant ou on reconnaît parfaitement la signature du groupe, avec des morceaux qui mêlent rock psychédélique, groove arabe et instruments à cordes en tous genres.

Uncovered est composé de septs titres, on y entend des chanteurs tous venus de pays différents pour participer au projet de Al-Qasar. Un mélange d'inspirations qui laisse place à des mélodies diverses et entraînantes. Certains titres pourraient vous paraître familiers et pour cause, dans Uncovered on entend des reprises de morceaux mondialement connus. Get Busy de Sean Paul reprise par le chanteur Sami Galbi, ou encore Personnal Jesus de Depeche Mode , reprise ici en Turc par la chanteuse Sibel.

Youtube

Spotify

Deezer

Soundcloud

Bandcamp