Sonar AFAR "Changing Rules" (Transmusicales)

AFAR jouera pour la première fois en France Le jeudi 4 décembre, aux Transmusicales de Rennes

AFAR c’est un duo composé de «Elena» au chant et à la guitare et de «Joseph» aux synthétiseurs et aux machines.

Depuis leur création et leur premier album en 2019, ils forment un groupe fascinant pour leur sensibilité et leur singularité.

La musique d’AFAR brouille la frontière entre sons organiques et électroniques.

Ils nous délivrent un pop-rock-électro-synthétique qui est à la fois éthéré, dansant, rugueux et langoureux. Tout est dans la nuance !