Les ambassadrices de la musique galloise de retour avec Solas.

Après avoir été le premier groupe de musique à avoir remporté deux fois le Welsh Music Prize en 2019 et 2022, Adwaith n'a pas fini de nous montrer tout ce dont elles sont capables. Et pour preuve, leur nouvel album intitulé Solas, tout juste sorti le 7 février dernier. Un double album de 23 titres qui représentent parfaitement l'ADN éclectique du groupe et leur amour pour la culture et la langue galloise qu'elles ne cessent de mettre de vue dans leur musique.

Un projet très varié, planant et presque addictif qu'on vous conseille vivement d'aller découvrir sur les plateformes suivantes :

