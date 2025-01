Le duo Genevois Bound By Endogamy présent sur la série “Acid Avengers” du label Tripalium !

Aujourd’hui, on met à l’honneur la musique électronique et la synth punk avec le groupe Bound By Endogamy. Ils viennent tout juste de sortir un nouvel EP et on en parle ensemble.

Bound By Endogamy, c’est deux amis originaires de Genève en Suisse. On a Shlomo Balexert, le percussionniste et claviériste un peu fou et Klejo Thomaïdes, la chanteuse du groupe.

Ensemble, ils produisent un mélange de musique rave, synth-punk industriel, bref c’est un grosse association de pleins de style qui nous donne un son très caractéristique.

Le nouvel EP « Acid Avengers 028 » vient de sortir le 01 mars dernier sur le label breton Tripalium.

Cet EP est issu d’une série de sortie produite par Tripalium. C’est le 28 ème opus d’Acide Avengers.

On retrouve 5 titres dont 3 de Bound By Endogamy et deux autres de l’artiste Raw Ambassador.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/55W7Z6tR9oKQh52v6Af9v1?si=R7wz2g9ZQVO5xL6oYhKuOA