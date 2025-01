Le groupe Suisse Fjälla débarque avec un nouveau projet à l’atmosphère DIY pop !

Aujourd’hui, on parle d’un groupe pour lequel j’ai eu un vrai coup de cœur.

Ils ont leur propre univers et chantent dans plusieurs langues. Les plus connaisseurs auront peut être reconnu, je parle du groupe Fjälla.

Le groupe est composé de 4 jeunes : Ulla, Paula, Emilio et Anouk. Les trois premiers sont des amis d’enfance et Anouk, la batteuse, les a rejoint un peu plus récemment.

Ils sont tous originaires de Zurich en Suisse et une de leurs particularités c’est que le groupe est multilingue. Ils chantent à la fois en anglais, en français, en italien et en allemand.

Le nouvel EP «Abbastanza» du groupe Fjälla est sorti le 23 février dernier sur le label Lauter, une filiale d’Irascible Music.

C’est un EP de 4 titres donc assez court mais qui suffit largement pour marquer les esprits.

Après leur premier album « Album F » sorti en 2020, le groupe suisse revient avec un EP typé Indie ou DIY pop comme ils aiment le dire.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/0Zf0RTLRJW1pA0xjTXhuvX?si=Mn6O-CBrT6qV2us4DVvtag