Sonar sur "Jsplus" de YirjiPublié le 04/02/2026
Aujourd'hui on parle de yirji et de son album autoproduit "Jsplus" sorti le 25 novembre 2025.Yirji est un rappeur,compositeur et chanteur français qui vient de Paris.A seulement une vigtaine d'années,il a tous les atouts d'un jeune artiste qui a deja beaucoup exploré sa propre identité.Du cinéma,a la musique,en passant par études d'écriture théatrale,il mélange ses inspirations variées a travers des morceaux xolorés,parfois exaltés et très mélancoliques.