Je vous présente aujourd'hui Witch et leur album "fool's ride" sorti le 28 novembre 2025.Un projet produit par le label Now-again records.Witch était un groupe de rock psychédélique Zambien formé dans les années 70.Witch(we intend to cause havoc)a été formé pendant les années fastes de l'après indépendance de la Zambie.En 2012,le label now-again records décide de faire une réédition des disques de ce légendaire groupe de Zamrock tomber dans l'oubli.Le zamrock est un mélange vraiment unique:Funk,Rock,Folk.Un groove unique et psychédélique.Un mélange entre le funk de James brown et le rock psychédélique de Jimi Hendrix et tout ça avec des sonorités africaines.