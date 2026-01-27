Sonar sur "magnificat" de valdPublié le 27/01/2026
Vald le retour!
Je vous présente aujourd'hui Vald et son album "magnificat"sorti le 29 décembre 2025 et produit par le label échelon records.Si l'album "pandemonium"représentait la descente aux enfers,"magnificat" est au contraire tourné vers le ciel et évoque le retour vers la lumière avec des titres beaucoup plus optimistes et heureux.J'ai aimé cette album car Vald s'amuse et sort de sa zone de confort en proposant un projet ou il y a de la pop,de l'électro,de la variété française et des expérimentations inédites.