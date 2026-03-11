Sonar sur "Tv1" de Terrain vague

Publié le 11/03/2026
Je vous présente aujourd'hui dans sonar Terrain vague et leur nouvel album "Tv1"sorti le 24 octobre 2025.Un projet produit par le label Lisbon lux records.Terrain vague est un projet musical unique,dédié a la chanson française,avec des influences éclectiques et variées.Le groupe mélange électronique et acoustique.Leurs inspirations sont diverses,allant de Synapson a Babylone cirus,en passant par des vielles chansons de Renaud a celle de Saez.Leur musique est une alchimie délicate,ou l'indignation rencontre la tendresse,offranta leur public un espace ou réflexion et émotion se marient harmonieusement.

