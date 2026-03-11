Je vous présente aujourd'hui dans sonar Terrain vague et leur nouvel album "Tv1"sorti le 24 octobre 2025.Un projet produit par le label Lisbon lux records.Terrain vague est un projet musical unique,dédié a la chanson française,avec des influences éclectiques et variées.Le groupe mélange électronique et acoustique.Leurs inspirations sont diverses,allant de Synapson a Babylone cirus,en passant par des vielles chansons de Renaud a celle de Saez.Leur musique est une alchimie délicate,ou l'indignation rencontre la tendresse,offranta leur public un espace ou réflexion et émotion se marient harmonieusement.