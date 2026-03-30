Sonar sur "Zagate" de Souad massi!

Je vous présente aujourd'hui dans sonar Souad massi et son nouvel album "Zagate" sorti le 6 mars 2026.Souad massi est une auteure-compositrice-interprète et musicienne algérienne.Elle mele des styles aussi variés que le folk-rock,le chaabi et la musique arabo-andalouse avec des textes personnels,poétique et nostalgique.Elle chante la plupart du temps en arabe,parfois en français et quelques fois en anglais ou en langue berbère,employant souvent plusieurs langues dans la meme chanson.Sur télérama elle dit:Mon album s'appelle Zagate,mot arabe dévié de l'expression "ca se gate".Ce projet est né de la colère de Souad,face au chaos de ce monde.