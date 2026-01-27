Publié le 27/01/2026

Le projet "yenbett" de Noura mint seymali est sorti le 7 novembre 2025 et a été produit par le label glitterbeat records.Noura mint seymali est une auteure,chanteuse,compositrice et instrumentaliste griotte de Mauritanie.La chanteuse mélange parfaitement des centaines d'années de tradition avec un sens moderne d'expérimenations.Sa musique s'inscrit dans une tradition depuis des centaines d'années,utilisant des éléments de musique arabe et de musique de l'afrique de l'ouest sans hésiter aussi a emprunter certains rythmes et sonorités au blues et au rock.