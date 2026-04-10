Sonar sur "des pieds et des mains"de Nes!

Je vous présente aujourd’hui Nes et son nouvel album « des pieds et des mains » sorti le 13 mars 2026.Nes est caractérisé par « ses sons déstructurés,comme heurtés,ses prods sont singulière et son phrasé est incisif.Dans sa jeunesse ,il écoute énormément de musique et de nombreux style:new wave anglaise,pop rock,électro,classique et aussi du rap comme Eminem,xxxtentacion ainsi que la sexion D’assault,Kaaris,Gradur et Caballero et Jenjass pour le coté francophone.Avec cette Album,le rappeur du 94 abandonne la quête de légitimité pour plonger dans ses racines et se confronter a ses émotions a travers une écriture plus libre.Ce projet,un objet qu’il a pensé dans ses moindres détail,jusqu’à cette superbe pochette,une peinture de l’artiste américain Nick Dahlen.

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