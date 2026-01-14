Publié le 14/01/2026

Monster rally own it! Le nouvel ep "own it' de monster rally est sorti ce 16 décembre 2025.Feighan l'unique membre de Monster rally, a commencé a composer des morceaux a partir de sa collection de vinyles,melant ses influences hip hop,exotica et soul. Les titres de Monster rally parviennent a conserver un son étonnamment organique,comme s’ils avaient été enregistrés par un groupe au complet sur bande analogique.On ressens une forte nostalgie quand on écoute leurs sons. Monster rally est Influencée par le highlife africain,le calypso bahaméen,la vie nocturne tahitienne et un surréalisme aérien. C’est une musique lumineuse, atmosphérique et légère a la croisée des influences et des différentes cultures du monde.