Je vous présente aujourd'hui Makala et son nouvel album "yamoto" sorti le 23 janvier 2026 et produit par son ami Varnish la piscine.Makala est un rappeur,compositeur et réalisateur suisse d'origine congolaise.Il est l'un des principaux représentants du rap suisse,en compagnie des ses acolytes du collectif genévois Superwak clique Di meh et Slimka.La production de l'album est trés bien réussi,varnish la piscine a fait un travail monstrueux niveau qualité et diversité des différentes sonorités de l'album.Plus makala qui revient en forme avec un flow nochalant mais abouti,l'alchimie est parfaite.