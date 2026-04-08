Sonar sur "50kwtts"de Lewis Ofman!

Je vous présente aujourd’hui Lewis ofman et son tout nouvel album « 50kwtts » sorti le 2 avril 2026. Lewis ofman est un artiste et producteur français né en 1997 a Paris.Il fait principalement de la musique électronique et il est aussi multi intrumentaliste.Le « jeune prodige du synthé » s’est imposé au fil des années comme l’un des producteurs et compositeurs les plus singuliers de la scène française.Signé sur le label indépendant Profil de face,l’artiste continue de façonner un univers ou se croisent House,disco italienne et influences UK bass.

« 50kwtts »est un album électro-pop éblouissant et entraînant.Les morceaux sont de véritables tubes,une fusion électrisante de French house,d’électro et de synth-pop.

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