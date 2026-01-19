Publié le 19/01/2026

Le retour de Isha et Limsa d'aulnay! L'album "bitume caviar vol 2" est sorti le 5 décembre 2025 et a été produit par les labels feelsafe et logique records qui est le label de limsa d'aulnay. Deux ans après leur collaboration (bitume caviar vol1)qui désormais figure de classique dans le rap français,isha et limsa s'associent autour d'un album aussi sincère que technique.Ca sonne la rue;tragique,desfois comique mais toujours politique.Ceux qu'on aime chez eux c'est l'art de maitriser les mots avec simplicité et authenticité.Ils rappe leurs vies sans fioritures tout en critiquant les absurdités de ce monde.